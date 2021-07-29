Сергей Собянин обсудил с кандидатами от «Единой России» волонтерское движение в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал идею партии «Единая Россия» о создании окружных и районных волонтерских центров, а также обсудил с кандидатами волонтерское движение в столице. Об этом глава города рассказал в четверг, 29 июля, в своем блоге.

В 2016 году в движении волонтеров участвовали 7 процентов от общего числа москвичей. К настоящему моменту этот показатель вырос до 20.

Согласно исследованию «Мосволонтера», средний возраст волонтеров в столице — 29 лет. Чаще всего волонтерской деятельностью занимаются работающие москвичи (43,4 процента), на втором месте расположились студенты (27,4 процента), на третьем месте — ученики столичных школ (15,7 процента).

Эффект от работы столичных помощников особенно заметен в период распространения коронавирусной инфекции. Волонтеры привозили пенсионерам продукты и лекарства, а также отвечали в кол-центрах на вопросы граждан.

Кроме того, в России был создан крупнейший ресурсный центр поддержки благотворительности «Мосволонтер». В его базе уже зарегистрированы 125 тысяч добровольцев.

Для сбора идей по популяризации волонтерства и поощрению волонтеров на краудсорсинговой платформе «Город идей» работает совместный проект ГКУ «Новые технологии управления» и столичного комитета общественных связей и молодежной политики «Волонтеры Москвы».

Москва планирует и дальше оказывать поддержку помощникам города, уточнил мэр. Одной из мер поддержки станет создание волонтерских центров в каждом округе города. Так, например, добровольцу из ТиНАО не придется ехать на другой конец города, чтобы сделать доброе дело.

Центры помогут объединить тех людей, которые видят своей целью улучшить жизнь окружающих и найти единомышленников. Совместными усилиями добровольцы смогут объединить вокруг себя максимальное количество жителей столицы, которые также загорятся идеей помогать людям, добавил Сергей Собянин.