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Росреестр оформил по программе реновации первый дом в Обручевском районе

Полина Долганова

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Росреестр оформил по программе реновации первый дом в Обручевском районе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
гарибальди 18Карта всех событий

Управление Росреестра поставило на кадастровый учет дом по реновации, расположенный в районе Обручевский. Об этом в четверг, 29 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

Здание расположено по адресу улица Гарибальди, дом 18. В новостройке насчитывается 127 квартир.

По словам руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, административное деление районов города устроено так, что оформленный ведомством дом 17 на вышеуказанной улице находится в районе Черемушки, а здание № 18 — в Обручевском муниципальном округе.

Майданов добавил, что с 2018 года в ЮЗАО в систему Росреестра регулярно вносятся сведения о новых домах. К настоящему моменту было учтено уже свыше 225 тысяч квадратных метров жилья. По объемам жилого фонда округ находится в первой пятерке.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин рассказал, что передать дом 18 на улице Гарибальди под заселение планируется в третьем квартале текущего года. В здании смогут поселиться 80 семей. Уведомления о переезде получат жители соседнего дома № 24.

Руководитель департамента подытожил, что в районе Обручевский по программы реновации расселению подлежат 17 зданий.

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