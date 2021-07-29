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Восемь тысяч бюллетеней выдали за первый час тестирования онлайн-голосования в Москве

Полина Долганова

Город
Восемь тысяч бюллетеней выдали за первый час тестирования онлайн-голосования в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В настоящее время в столице продолжается тестирование системы электронного голосования. По состоянию на 9:10 утра, спустя час после начала проверки, было выдано уже восемь тысяч бюллетеней. Об этом в четверг, 29 июля, сообщает Общественная палата города Москвы.

Отмечается, что система работает в штатном режиме.

— Мы видим, что с каждым новым электронным голосованием интерес у горожан и желание голосовать онлайн растет, а это значит, что растет доверие к системе. Все два дня мы будем наблюдать, как проходит тестирование, — рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов.

По его словам, штаб отслеживает работу системы и видит статистику на панелях информации.

Венедиктов также призвал всех москвичей присоединиться к проверке системы голосования, а хакеров — попытаться взломать систему.

Тестовое голосование будет доступно до 19:59 30 июля. Проверка позволяет проанализировать готовность системы к полноценной работе и убедиться в ее исправности. Кроме того, тестирование помогает оценить эффективность внедренных технологических новшеств и проконтролировать, что система работает без сбоев.

Голосование за депутатов Госдумы, депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино будет проходить с 17 по 19 сентября 2021 года, напомнили на официальном сайте мэра Москвы.

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