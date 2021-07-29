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Объем экспорта московских компаний в Восточную Европу вырос более чем в два раза

Полина Долганова

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Объем экспорта московских компаний в Восточную Европу вырос более чем в два раза
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В период с января по май 2021 года столичный несырьевой неэнергетический экспорт в Восточную Европу составил почти 1,5 миллиарда долларов. По сравнению с показателями аналогичного периода 2020 и 2019 годов объем экспорта увеличился на 135,8 и 130,8 процента соответственно. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— По итогам первых пяти месяцев 2021 года промышленный экспорт составил 1,442 миллиарда долларов, а агропромышленный экспорт достиг объема 48,7 миллиона долларов, — сообщил заммэра.

По его словам, основными торговыми партнерами Москвы выступили Польша, Молдова, Болгария и Румыния.

Так, объемы экспорта в Польшу составили 67,4 миллиона долларов, в Молдову — 28,21 миллиона, в Болгарию и Румынию — 11,94 и 12,28 миллиона соответственно.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров добавил, что среди продукции, которую столичные предприятия поставляют на восточноевропейский рынок, числятся электрическое осветительное оборудование, неоптические измерительные приборы, процессоры, вакцины и лекарственные препараты.

Согласно данным центра «Моспром», объем столичного экспорта в Восточную Европу составил уже более 85 процентов с января по май 2021 года, передали на официальном сайте мэра Москвы.

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