Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 29 июля

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В четверг, 29 июля, убывающая Луна находится в знаке Овна. Это принесет многим знакам зодиака прилив энергии и сил. Астрологи составили гороскоп для каждого из представителей зодиакального круга.

Овен

В этот день Овнам рекомендуется попытать счастье в каком-нибудь новом начинании. Представителям этого знака стоит помнить о своих лидерских качествах и применять их для того, чтобы реализовывать новые идеи. 29 июля этому также будет способствовать и поддержка окружающих.

Телец

Главный совет на 29 июля для Тельцов: не растрачивать силы впустую. Этот знак отличается стремлением к многозадачности. Однако в этот день Тельцам стоит поумерить свой пыл и разумно расставить приоритеты. В первую очередь нужно выполнить первостепенные задачи.

Близнецы

Рожденным под знаком Близнецов 29 июля стоит провести рядом со своими близкими. В случае наличия каких-либо конфликтов их нужно постараться уладить, уделив близким как можно больше заботы и внимания.

— Также в этот день звезды советуют Близнецам обратить внимание на свое здоровье. Вы сможете убить двух зайцев, если предложите любимому человеку сходить вместе в зал или выйти на пробежку, — рекомендуют астрологи.

Рак

В этот день Ракам стоит открыть свое сердце для новых чувств и любви. Не стоит бояться делать первые шаги, ведь пришла пора положить конец одиночеству. Если же представитель этого знака уже состоит в отношениях, то самое время напомнить своей второй половинке о силе своей любви. При этом Ракам не стоит забывать и о себе: 29 июля у них есть возможность реализовать многие свои мечты.

Лев

Львом следует сконцентрироваться на воплощении в жизнь глобальных проектов. Этому знаку свойственно непрерывно придумывать идеи. Однако большая их часть так и остается на бумаге. 29 июля Львам стоит проанализировать свои задумки и взяться за те из них, которые действительно достойны реализации.

Дева

Астрологи приготовили простой совет для представителей этого знака: пора выходить из зоны комфорта. Девам пора начать думать о себе и позволять себе хотя бы маленькие радости. Даже реализация самых крохотных желаний позволит Девам выйти за рамки обыденности.

Весы

Для Весов пришла пора романтики. Представители этого знака обычно не размениваются на сантименты и романтические поступки. Однако 29 июля все же стоит позаботиться о том, чтобы привнести в отношения со своей второй половинкой нечто новое, иначе союз может погрязнуть в повседневной рутине. Отличная идея — романтический ужин. Если же у представителя этого знака нет пары, то можно уделить внимание себе. Например, пойти в спа-салон.

Скорпион

В этот день Скорпионам стоит отрешиться от излишнего анализа происходящего и отдаться наслаждениям.

— Получайте удовольствие от каждой прожитой минуты. И помните, что счастье — оно здесь и сейчас. При этом не стоит забывать о необходимости мыслить позитивно, потому что, как известно, мысли материальны, — рассказали эксперты.

Стрелец

Рожденным под созвездием Стрельцов нужно открыть свое сердце и наполнить его любовью к миру. С головой погрузившись в бесконечные заботы и дела, представители этого знака потеряли связь с миром. Пришла пора поставить жизнь на паузу и немного отдохнуть.

Козерог

Представители этого знака знают, что они всего могут добиться своим трудом. Однако не стоит отказываться от подарков судьбы. Совет Козерогам: 29 июля принимайте дары, которыми вам уготовила Вселенная.

Водолей

Водолеям следует сбросить с себя оковы повседневности. Рамки, в которые загнали себя представители этого знака, уже буквально не дают им дышать. Пора дать себе свободу и позволить хотя бы чуточку больше обычного.

Рыбы

Одна из ключевых черт Рыб — перфекционизм. Однако иногда это свойство характера оборачивается и недостатком: люди теряют свое истинное «я». Астрологи советуют Рыбам принимать себя со всеми своими плюсами и минусами, передает Пятый канал.