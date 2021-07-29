Петр Бирюков: Благоустройство острова Балчуг завершат в сентябре

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В четверг, 29 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал о работах по обновлению улиц.

— В этом году около в программе благоустройства числится около десяти тысяч объектов: жилые дома, учреждения здравоохранения и образования, — сообщил он. — На данный момент порядка 45 процентов объектов отремонтированы.

В перечне нынешнего года также — порядка четырех тысяч дворов и 130 крупных объектов — магистралей и парков, которые получат к концу 2021-го Москва.

Рассказал Петр Бирюков и о благоустройстве острова Балчуг, в составе которого — четыре набережные. После завершения работ Москва получит уникальный пешеходный маршрут от «Сити» до Таганки — это 17 километров общественного пространства вдоль Москвы-реки.

— Все 150 километров набережных будут приведены в порядок в ближайшие три года, —заявил заммэра. — По острову Балчуг работы завершат в сентябре.

По его словам, работы ведутся по столичным стандартам, улицы станут комфортнее для пешеходных и велопрогулок.

Кроме того, заммэра сообщил, что в нынешнем году будут приведены в порядок территории 400 объектов образования.

— Промежуток времени для этого сокращенный, к работам приступили в июне, после окончания учебного периода, — сказал Петр Бирюков. — Но погода помогает службам закончить все вовремя.