«А снег идет!»: юг Бразилии превратился в Сибирь. Видео

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Аномально холодная погода накрыла южную часть Бразилии: в штате Риу-Гранди-ду-Сул выпал снег и температура за окном составляет минус 8 градусов. В Сети появилось видео заснеженных бразильских улиц, которые по количеству осадков теперь больше напоминают Сибирь.

Средняя температура в июле в этом районе составляет до плюс 19 градусов, ночью столбик термометра показывает плюс 11…плюс 13 градусов, однако в этом году погода преподнесла сюрпризы, причем не очень приятные. В стране сельское хозяйство и возделывание культур является основным сектором экономики. Теперь из-за резкого похолодания цены на кофе в России возрастут, ожидать этого стоит в октябре-ноябре. Особенно это скажется на потребителях среднего ценового сегмента и премиального.

Как сообщает «Российская газета», в Сан-Паулу власти тоже подготовились к заморозкам: они оборудовали точки помощи бездомным, где их накормят и выдадут пледы. С начала зимы в городе насмерть замерзли уже 13 человек.

По прогнозам синоптиков, холод и осадки продержатся на юге Бразилии до конца недели.