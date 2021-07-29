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В Штабе общественной поддержки «Единой России» состоялась деловая игра «Люди. Идея. Результат»

Павел Гриднев

Общество
В Штабе общественной поддержки «Единой России» состоялась деловая игра «Люди. Идея. Результат»
Фото: Пресс-служба Госдумы

Деловая игра под названием «Люди. Идея. Результат» состоялась в понедельник в Штабе общественной поддержки «Единой России» на Покровке. Согласно правилам игры, ее участники — молодежь, представляющая Юго-Восточный округ Москвы, — формировали и реализовывали концепцию строительства своих идеальных городов. Ребят поддержали муниципальные депутаты районов ЮВАО. По истечении 12 месяцев работы итоги оценивало жюри.

Перед началом игры к участникам обратился депутат Государственной думы, секретарь Московского городского отделения партии «Единая Россия» Петр Толстой.

— Очень приятно, что у нас есть столько неравнодушных активных молодых граждан, которые задумываются не только о своем будущем, но и о будущем своего города и своей страны. Будущее именно в ваших руках, строить его мы будем вместе с вами. Молодежная политика в нашей стране должна начаться с того, чтобы услышать нужды самой молодежи. Проанализировать, обсудить и принять максимально эффективные меры поддержки, — сказал Толстой.

Он также напомнил, что в настоящее время продолжается сбор предложений в предвыборную программу «Единой России».

— Ваши предложения и проекты, которые вы сегодня подготовите, могут войти в эту программу. Если у вас есть собственные соображения на этот счет, вы в любой момент можете поделиться своим мнением на сайте np.er.ru. Каждую инициативу мы внимательно изучим и учтем при формировании народной партийной программы, — подчеркнул Толстой.

В каждой из трех команд определили директора компании и архитектора — до февраля им предстояло определить концепцию своего города. После этого началось строительство: на импровизированной игровой площадке появились дороги, больницы, молодежные центры, университеты, отделения полиции и другие объекты инфраструктуры. Когда основные работы были завершены, команды объединили усилия, чтобы вместе продемонстрировать полноценный мегаполис, где есть все.

По словам модератора игры, федерального тренера-эксперта Ассоциации тренеров Российского союза молодежи Сергея Шафоростова, в игре два ключевых аспекта — один из них коммуникативный, второй, собственно, сравнение идеального мира игры и мира реального:

— Мы проходим все стадии — согласование с различными инстанциями, взаимодействуем в командах и между командами, учимся договариваться. Еще один момент — как построенные объекты «приземляются» в направлении государственной молодежной политики. Можно сказать, мы смотрим и сравниваем, как идеальный город соотносится с тем, что происходит в реальности. В итоге мы получаем крутой город, где все есть, и понимаем, что нужно делать в реальности, чтобы все это осуществить.

Петр Толстоймолодежь столицыинтеллектуальные игры
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