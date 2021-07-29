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Резидент «Технополис «Москва» перенесет производство электроники из Китая в РФ

Полина Долганова

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Резидент «Технополис «Москва» перенесет производство электроники из Китая в РФ
Фото: mos.ru / Евгений Самарин
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42к5Карта всех событий

Производитель электронного и телекоммуникационного оборудования Delta Solutions начал подготовку переноса своего производства из Китая в особую экономическую зону «Технополис «Москва». Новый завод появится на базе предприятия «ДС Электроникс». Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

По его словам, инвестиции компании в создание коммутаторов и серверных материнских плат составят около 370 миллионов рублей. Главными потребителями этой продукции станут крупные госкомпании России.

К настоящему моменту специалисты Delta Solutions уже начали проектировать площадки и подбирать технологические решения для будущего комплекса. Ввести предприятие в эксплуатацию планируется в конце 2022 года. После этого производство будет полностью локализовано на территории РФ.

Серверное оборудование, которое выпускает предприятие, будет пользоваться популярностью при создании высокопроизводительных электронных систем для цифровизации российской экономики. После выхода на планируемую мощность компания может занять около 10 процентов российского рынка серверов.

Кроме того, генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев подытожил, что предприятие станет первым производством в стране, где будет организован полный механизм сборки печатных плат последнего поколения.

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