Греческий военный оркестр «Тесей» примет участие в фестивале «Спасская башня»

Фото: Пресс-служба фестиваля «Спасская башня»

В Москве на фестивале «Спасская башня» выступит военно-музыкальный коллектив из Греции «Тесей». Об этом рассказали в оргкомитете мероприятия в четверг, 28 июля.

«Спасская башня» начнется 27 августа и закончится 5 сентября. Фестиваль пройдет на Красной площади.

В настоящий момент оркестр «Тесей» принадлежит Главному командованию военной поддержки Вооруженных сил Греции. Коллектив был основан еще в 1824 году в Нафплионе. Позже он начал базироваться в Афинах и получил название Военного оркестра афинского гарнизона. В то время такого рода коллектив был единственным в стране, а потому выступал на всех культурных мероприятиях.

Также в оргкомитете «Спасской башни» отметили, что оркестр участвовал в первой и второй Балканских войнах, а также в Первой и Второй мировых войнах. Примечательно, что за долгие годы существования военно-музыкальный коллектив носил различные названия. В настоящее время он именуется как Военный оркестр Главного командования военной поддержки Вооруженных сил Греции «Тесей».