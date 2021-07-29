Фестиваль независимого документального кино пройдет в «Музеоне»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сеть кинотеатров «Москино» приглашает зрителей с 5 по 14 августа на летнюю площадку в парке «Музеон», где пройдет фестиваль независимого клуба документального кино «OPIA 2/4» «Производство и труд». В афише заявлены четыре ленты, каждую из которых будут сопровождать образовательные лекции и дискуссии.

Фестиваль стартует в четверг, 5 августа, с картины Маргариты Захаровой «Я — Москва». На лекции перед показом фильма кинокритик Евгений Майзель расскажет о феномене found footage и о том, как разные режиссеры работают с хроникой — от Эйзенштейна, Вертова, Руттманна до авторов проекта «Я — Москва».

Фильм Дмитрия Калашникова «Дорога» можно будет увидеть в субботу, 7 августа. Монтажный фильм составлен из собранных в интернете записей и ярко передает русский национальный характер и колорит — постоянное ожидание чуда и предвкушение жизненной драмы. Перед показом состоится паблик-ток «Как продюсировать документальное кино в России?», участниками которого станут Мария Гаврилова, Ксения Гапченко, Влад Кеткович, Анна Гудкова.

12 августа зрителям представят фильм «Хроники ртути» о необъяснимом свойстве человека наполнять энергией и жизнью даже самые пугающие и заброшенные места. Перед показом пройдет круглый стол «Фестивальный отбор» с участием Кирилла Сорокина, Ирины Шаталовой, Григория Либергала, Виктории Белопольской.

Завершит фестиваль 14 августа лента «Я тебя не люблю» режиссерского дуэта Павла Костомарова и Александра Расторгуева. Фильм рассказывает о современных чувствах в российской глубинке.

Участие в мероприятиях — по регистрации, показ фильмов — по билетам, сообщается на сайте «Москино».