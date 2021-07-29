Повар развеяла мифы о выборе качественного арбуза

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Многие эксперты советуют людям выбирать сезонные овощи и фрукты, причем делать это лучше на рынках. Советами по выбору качественных продуктов поделилась домашний повар Юлия Калинина.

По словам специалиста, определенную гарантию качества продуктов могут предоставлять сетевые магазины, но представленный на их прилавках товар не всегда может соответствовать критериям потребителей. Поэтому домашний повар посоветовала отдавать предпочтение рынкам, где существует контроль качества. По ее признанию, лучше всего стараться выбирать продукты «пострашнее», потому что важен не внешний вид, а содержание.

При этом она добавила, что некоторые старые советы по выбору овощей и фруктов уже устарели. Например, «дедовский» метод по выбору арбуза уже не стол эффективен.

— По звуку спелый плод уже не всегда получается отличить. Лучше всего делать это по цветовой гамме кожуры и самой мякоти. Нитратный арбуз выглядит так: он будет маленьким и с четко разграниченной цветовой гаммой, — объяснила Юлия Калинина.

По ее словам, у натуральной ягоды граница будет выглядеть более размытой, отмечает Nation News. Она также добавила, что на помидоре не должно быть зеленых пятен, он должен обладать характерным запахом. Помимо этого, следует обратить внимание на помятости. Яблоки, по мнению эксперта, нужно брать сезонные и отечественные. Для хранения и перевозок на дальние расстояния импортных используются химикаты.