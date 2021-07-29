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Сергей Собянин открыл эндоскопический центр Боткинской больницы

Полина Долганова

Город
Сергей Собянин открыл эндоскопический центр Боткинской больницы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл эндоскопический центр в Городской клинической больнице имени Боткина в четверг, 29 июля.

Глава города отметил, что еще один центр в скором времени откроется в Клинике имени Буянова. Новые медицинские учреждения позволят увеличить возможности по прохождению гастроскопии и колоноскопии почти вдвое.

— Важнейшая история в том смысле, что большое количество онкозаболеваний, заболеваний желудочно-кишечного тракта, и нужно своевременно на ранних стадиях это определить, — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

Глава города уточнил, что в настоящее время в столице в этом направлении работают только центры с небольшой мощностью, которые не могут обеспечить всех нуждающихся горожан соответствующими исследованиями.

Так, по словам Собянина, в новом центре процедура будет проходить абсолютно безболезненно и комфортно. Он также выразил надежду, что объем оказанной помощи в Москве существенно увеличится в самое ближайшее время.

Главный врач ГКБ имени Боткина Алексей Шабунин в свою очередь добавил, что количество пациентов, прошедших процедуру гастро- и колоноскопии под наркозом, увеличилось более чем вдвое.

Вместе с Сергеем Собяниным новый центр осматривалглавный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии, главный врач Городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. Он отметил, что практически каждый четвертый пациент имеет новообразования ЖКТ. Залог успеха в процессе лечения таких пациентов заключается в своевременной диагностике.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы добавили, что за первые шесть месяцев 2021 года опухолевые образования желудка составили 23 процента от всех диагностированных онкологических заболеваний. ГКБ имени Боткина и ГКБ имени Буянова были созданы для повышения эффективности выявляемости таких болезней.

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