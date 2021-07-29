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Около 43 тысяч москвичей приняли участие в тестировании онлайн-голосования за 4 часа

Полина Долганова

Город
Около 43 тысяч москвичей приняли участие в тестировании онлайн-голосования за 4 часа
Фото: Pexels

Примерно 43 тысячи жителей Москвы приняли участие в проверке системы электронного голосования в Москве на 12:00 четверга, 29 июля. Об этом сообщил заместитель председателя Общественной палаты Москвы, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов.

Он также отметил, что 560 человек за четыре часа тестирования обратились в техподдержку, что составляет 1,3 процента от всех участников проверки.

Венедиктов добавил, что в процессе проверки тестируется не только система голосования, но и возможности граждан и их интернет.

Зампред уточнил, что функцию «Отложенное решение», которая позволяет гражданину повторно открыть свой бюллетень, если у него произошли сбои или перестал работать интернет, использовали пока 100 человек.

— Это очень позитивный результат, — цитирует Венедиктова агентство городских новостей «Москва».

Проверка системы онлайн-голосования началась в Москве 29 июля в 08:00.

Тестовое голосование будет доступно до 19:59 30 июля.

Голосование за депутатов Госдумы, депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино будет проходить с 17 по 19 сентября 2021 года.

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