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«Завуалированные действия»: Песков прокомментировал учения НАТО в Грузии

Анастасия Волоснова

Политика
«Завуалированные действия»: Песков прокомментировал учения НАТО в Грузии
Фото: Администрация президента РФ

В Кремле считают важным, чтобы в учениях НАТО в Грузии не было завуалированных действий против России. Об этом в четверг, 29 июля, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во вторник, 26 июля, в Грузии стартовали многонациональные военные учения Agile Spirit. В тренировках принимают участие более 2,5 тысячи военнослужащих из 15 стран, а также партнеров НАТО. В частности, в учениях приняли военные из Азербайджана.

Песков отметил, что Россия дорожит отношениями с Азербайджаном, однако данное государство является суверенным.

— Это партнерские отношения, и имеется общая политическая воля к дальнейшему развитию этих отношений. Конечно, для нас важно, чтобы сценарии подобных учений не подразумевали какие-то завуалированные действия в отношении нашей страны, — отметил Песков.

По его словам, сценарии для учений готовят в НАТО. Песков добавил, что альянс «не скрывает», кто является их «главным противником».

Пресс-секретарь добавил, что Россия будет внимательно следить за проведением учений. В случае приближения военных НАТО к российским границам РФ будет обязана принять необходимые меры, пишет РИА Новости.

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