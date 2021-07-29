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Капитальный ремонт Большого Каменного моста в Москве закончится в сентябре

Виктория Сикерина

Город
Капитальный ремонт Большого Каменного моста в Москве закончится в сентябре
Фото: vk / Сергей Собянин

Большой Каменный мост планируют открыть в сентябре этого года после окончания глобальной реконструкции. Об этом в четверг, 29 июля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он также заявил, что ремонт выполняется быстрее изначально заявленных сроков: работы займут около года вместо двух лет.

— Сейчас работы идут с опережением графика. Нормативный срок — два года, мы же его сделаем примерно за год, — сказал заммэра.

Кроме того, Петр Бирюков отметил ценность сохранения исторических элементов Большого Каменного моста. Утраченные детали в точности восстановят по сохранившимся чертежам, а уцелевшие части сооружения отреставрируют с сохранением изначального облика, пишет агентство городских новостей «Москва».

Большой Каменный мост построили в 1938 году. С того времени он ни разу не ремонтировался. Текущий ремонт увеличит срок эксплуатации моста, а также повысит его несущую способность.

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