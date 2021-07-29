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Опасный сценарий: эксперт рассказал, что спасет водителя во время подтопления

Елизавета Короткова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Опасный сценарий: эксперт рассказал, что спасет водителя во время подтопления
Фото: REUTERS/Mateusz Skwarczek

Если подтопление стало неожиданностью для водителя, ему нужно как можно скорее остановить автомобиль в укрытии и немедленно покинуть машину. Этой рекомендацией в беседе с «Вечерней Москвой» поделился гидролог, специалист по наводнениям Михаил Болгов.

— Нужно где-то припарковаться, укрыться, а затем сразу же выскочить из машины. Главное — быть готовым эвакуироваться. Если машина попадет в потоп, ее просто унесет вместе с человеком. Когда автомобилист едет по дороге вдоль речного потока и свернуть некуда, нужно прижаться как можно дальше от него, — объяснил специалист.

Самый опасный сценарий возникнет в случае, если машину вместе с пассажирами и водителем понесет водным потоком, заметил Болгов. По его словам, у людей практически нет шансов выбраться из перевернутого затопленного автомобиля.

Чем выше средство передвижения, тем сложнее его затопить, добавил эксперт. Однако даже подготовленное авто может погубить паводок.

— Затопления очень слабо прогнозируемы. Сложность здесь в том, что счет идет на часы. Если паводок развивается быстро, лучше оставить машину и куда-нибудь перебраться, — жизнь дороже, — напомнил собеседник «ВМ».

Особую опасность для автомобилистов представляют подтопления в горных регионах, так как дороги там узкие, отметил Болгов. Найти безопасный участок для парковки в таком случае крайне сложно, заключил он.

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