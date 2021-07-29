Тимофей Баженов: Модернизация школ и поликлиник Москвы задаст тренд развития образования и медицины по всей стране

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В столице начинается реализация проекта партии «Единая России» по масштабной модернизации школ и поликлиник. Об этом на своем сайте сообщил мэр Сергей Собянин. Тимофей Баженов считает, что модернизация социальных учреждений — необходимый этап в формировании современного облика Москвы.

— Большинство имеющихся в столице поликлиник были построены 50–60 лет назад. В свое время они были актуальны, но сегодня и внешний облик, и подход к пациентам давно морально устарели. То же касается и школ. Современный мир требует принципиального нового подхода к образованию. Мы сегодня говорим о важности ранней профориентации. Чтобы выпускники школ знали и понимали, чем они хотят заниматься во взрослой жизни. Государство должно дать возможность получить достойное высшее и профессиональное образование способным ребятам из семей с разным уровнем достатка. Одно из оптимальных решений этого вопроса ― законодательная инициатива по выдаче беспроцентных образовательных кредитов с отсрочкой платежа на пять лет, — прокомментировал новость о планах «Единой России» Тимофей Баженов.

По плану «партии большинства» в ближайшее время будут реконструированы 137 медицинских учреждений Москвы. Модернизация коснется не только внешнего облика зданий. В поликлиниках появится новое оборудование и будет изменен способ общения с посетителями.

После реализации первой части проекта, изменения начнутся в старых московских школах. Разработка стандарта нового типа образовательных учреждений уже началась. В том числе будут модернизированы учебные классы. В школах будут использованы новые технологии, обновлено оборудование и, что самое важное, изменен подход к обучению. Особое внимание будет уделено старшеклассникам. Учащиеся старших классов будут получать навыки, которые помогут им в раннем возрасте определиться с будущей профессией. По плану должны быть модернизированы тысячи московских школ.

— Трудно переоценить масштабность и важность описанного плана модернизации. Это очень важный шаг в развитии отечественной медицины и образования. Успешная реализация проекта в Москве будет использована и в других городах России. Как это было, например, с созданием центра госуслуг «Мои документы», который задал новый стандарт обслуживания граждан, — отметил Тимофей Баженов.