Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Тимофей Баженов: Модернизация школ и поликлиник Москвы задаст тренд развития образования и медицины по всей стране

Павел Гриднев

Общество
Тимофей Баженов: Модернизация школ и поликлиник Москвы задаст тренд развития образования и медицины по всей стране
Фото: Максим Манюров

В столице начинается реализация проекта партии «Единая России» по масштабной модернизации школ и поликлиник. Об этом на своем сайте сообщил мэр Сергей Собянин. Тимофей Баженов считает, что модернизация социальных учреждений — необходимый этап в формировании современного облика Москвы.

— Большинство имеющихся в столице поликлиник были построены 50–60 лет назад. В свое время они были актуальны, но сегодня и внешний облик, и подход к пациентам давно морально устарели. То же касается и школ. Современный мир требует принципиального нового подхода к образованию. Мы сегодня говорим о важности ранней профориентации. Чтобы выпускники школ знали и понимали, чем они хотят заниматься во взрослой жизни. Государство должно дать возможность получить достойное высшее и профессиональное образование способным ребятам из семей с разным уровнем достатка. Одно из оптимальных решений этого вопроса ― законодательная инициатива по выдаче беспроцентных образовательных кредитов с отсрочкой платежа на пять лет, — прокомментировал новость о планах «Единой России» Тимофей Баженов.

По плану «партии большинства» в ближайшее время будут реконструированы 137 медицинских учреждений Москвы. Модернизация коснется не только внешнего облика зданий. В поликлиниках появится новое оборудование и будет изменен способ общения с посетителями.

После реализации первой части проекта, изменения начнутся в старых московских школах. Разработка стандарта нового типа образовательных учреждений уже началась. В том числе будут модернизированы учебные классы. В школах будут использованы новые технологии, обновлено оборудование и, что самое важное, изменен подход к обучению. Особое внимание будет уделено старшеклассникам. Учащиеся старших классов будут получать навыки, которые помогут им в раннем возрасте определиться с будущей профессией. По плану должны быть модернизированы тысячи московских школ.

— Трудно переоценить масштабность и важность описанного плана модернизации. Это очень важный шаг в развитии отечественной медицины и образования. Успешная реализация проекта в Москве будет использована и в других городах России. Как это было, например, с созданием центра госуслуг «Мои документы», который задал новый стандарт обслуживания граждан, — отметил Тимофей Баженов.

Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Вячеслав Ниниченко
Вячеслав Ниниченко

Самокат требует ответственности

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Духовный просветитель Руси

Все мнения
О проекте