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Эксперт разъяснила, чем отличаются зарплатные, дебетовые и кредитные карты

Елена Фролова

Финансы
Эксперт разъяснила, чем отличаются зарплатные, дебетовые и кредитные карты
Фото: Pixabay

Люди давно привыкли пользоваться пластиковыми карточками для оплаты товаров и услуг. И заработную плату уже практически не выдают «на руки» наличными, а зачисляют на расчетный счет безналичными средствами.

При этом многие продолжают по старинке называть любую карту кредиткой, не задумываясь о том, чем отличается зарплатная, дебетовая и кредитная карточки. Эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению Мария Гайнутдинова разъяснила этот момент.

— Зарплатной называется пластиковая карточка, оформляющаяся для начисления работникам зарплат и прочих начислений (командных бонусов, премий, командировочных), — пояснила эксперт.

Для того чтобы выполнить вышеуказанные задачи, работодатель должен заключить с тем или иным банком договор на зарплатный проект. На его основании и выполняются операции. По своему внешнему виду зарплатная ничем не отличается от дебетовой карты.

Разница заключается лишь в том, к какой платежной системе принадлежит карта, какими бонусными программами она обладает, статусом и функционалом. Зарплатная карточка выдается сотрудникам того или иного предприятия, а дебетовую может оформить любое физическое лицо, отмечает ФАН.

Тем временем кредитка отличается тем, что на ее счету расположены средства, принадлежащие банку. Финансовое учреждение предоставляет их в качестве возобновляемой линии на определенных условиях. Кроме того, снятие наличных с кредитной карты через банкомат облагается комиссией.

Тем временем спрос на оформление кредитных карт в нашей стране увеличился: за первые шесть месяцев года было выдано 6,9 миллиона кредиток. Эта цифра на 50 процентов выше показателя за аналогичный период 2020 года.

По информации пресс-службы «Объединенного кредитного бюро», суммарный лимит, который был предоставлен гражданам по кредиткам в этом году, оказался выше 480 миллиардов рублей. А это на 59 процентов больше данных за первые шесть месяцев 2020 года. При этом по сравнению с показателем 2019 года данный показатель снизился на десять процентов.

В свою очередь в Санкт-Петербурге спрос на кредитки поднялся на 40 процентов. За полгода жители Северной столицы получили 278 тысяч кредитных карточек, отмечают «Невские новости».

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