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Андрей Бочкарев сообщил о высокой степени готовности станции «Новаторская» БКЛ метро

Полина Долганова

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Андрей Бочкарев сообщил о высокой степени готовности станции «Новаторская» БКЛ метро
Фото: stroi.mos.ru

Строительная готовность станции «Новаторская» южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро составляет около 90 процентов. Об этом в четверг, 29 июля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На станции «Новаторская» практически завершены монолитные работы — устройство основных конструкций выполнено уже на 99 процентов, — заявил заммэра.

К настоящему момента готовность объекта можно оценить как очень высокую. По словам Бочкарева, специалистам предстоит благоустроить прилегающую к станции зону: уложить асфальт, выполнить мощение гранитом и развести газоны.

Проезжую часть улицы Новаторов и улицы Удальцова планируется восстановить. Для остановки наземного транспорта будут возведены специальные транспортные карманы.

Генеральный директор компании «Мосинжпроект», которая является проектировщиком и подрядчиком строительства новых линий и станций московского метро, Юрий Кравцов добавил, что эскалаторы на станции «Новаторская» уже смонтированы в полном объеме. Кроме того, строители уже провели их прокатку и проверили на исправность. Оборудование тягово-понизительной подстанции было также полностью смонтировано.

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