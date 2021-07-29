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Иммунолог рассказал, когда в Евросоюзе могут зарегистрировать «Спутник V»

Елена Фролова

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Вакцинация от коронавируса
Общество
Иммунолог рассказал, когда в Евросоюзе могут зарегистрировать «Спутник V»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Специалисты из Европейского союза зарегистрируют российскую вакцину «Спутник V» не ранее конца текущего года. Такого мнения придерживается врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

— В настоящее время ведется процесс рассмотрения предварительной консультации на уровне европейского медицинского агентства по «Спутнику V». Пока там не приняли решения. Согласно ожиданиям, в сентябре-октябре они определятся с этим, потом можно будет подавать регистрационное досье. При этом в любом случае раньше конца 2021 года регистрация в Евросоюзе невозможна, — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что некоторые страны Евросоюза, в числе которых Венгрия, Италия и Греция, в настоящее время ведут переговоры с Россией по поводу поставки вакцины, отмечает «Радио 1».

Тем временем заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова, профессор Владимир Никифоров рассказал об особенности коронавирусной инфекции — она прекрасно умеет адаптироваться к любым условиям существования.

— Коронавирус оказался очень живуч и буквально «наплевал» на представления человечества о природе респираторных вирусов. В связи с этим большинство экспертов сходятся во мнении о том, что коронавирус стал идеальной машиной для образования пандемии, — пояснил Владимир Никифоров.

По предположению эксперта, COVID-19 хорошо адаптируется к легочной ткани человека. В его структуре есть вставка из восьми аминокислот, схожая с частью одного из человеческих белков, отмечает «Царьград».

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