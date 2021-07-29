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Предложения молодежных организаций войдут в Народную программу «Единой России»

Павел Гриднев

Общество
Предложения молодежных организаций войдут в Народную программу «Единой России»
Фото: Ольга Крылова

Активные молодые политики, волонтеры и активисты молодежных движений формируют серьезный поток креативных и качественных предложений для включения в Народную программу «Единой России». Об этом заявил секретарь Московской «Единой России», вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой на встрече с общественниками в Штабе общественной поддержки Партии на Покровке, 47.

— Сейчас идет активный сбор и генерация проектов для Народной программы. И я хотел бы отметить, например, усилия «Молодой Гвардии Единой России», которая на базе созданной нами Школы проектных технологий целенаправленно объединяет и прорабатывает десятки проектов. Это уже не просто идеи, а конкретные планы, как по шагам добиться решения поставленных задач в сфере образования, социально-экономического развития столицы, — отметил Петр Толстой.

Встреча с молодежными организациями прошла в необычном формате свободной дискуссионной площадки. Чтобы не упустить ни одного предложения, даже рожденного спонтанно, в зале работал стенографист. И это позволило зафиксировать целый ряд инициатив для включения в Народную программу. Так, руководитель МГЕР в Москве Александр Лебедев озвучил инициативу закрепить официальный статус волонтера.

— Волонтер для всех нас теперь — это особый человек. На него рассчитывают люди, он принимает на себя груз ответственности — больший, чем когда-либо, — заявил Лебедев.

Участник встречи, депутат Госдумы Виктор Селиверстов отметил, что по-настоящему народная программа должна формироваться с учетом интересов и запросов всех слоев нашего общества, в том числе и молодежи.

— Новое поколение смотрит на некоторые вещи иначе и может предложить такое решение вопроса, которое нам, старшим, в голову даже не придет, — сказал Селиверстов.

На встрече прозвучали предложения, в частности, по ресоциализации трудных подростков, с которыми ведут работу специалисты Комиссий по делам несовершеннолетних. Опираясь на роль КДН, можно было бы наладить связь подростков, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, с новыми социальными средами: помочь им наладить контакты с молодежными клубами, спортивными сообществами, творческими студиями — и тем самым дать возможность ребенку вырваться из окружения, которое может влиять на него пагубно.

Также Александр Лебедев напомнил, что Москва является лидером среди российских городов, задает тренды:

— В Программе Сергея Собянина «Лучший город Земли», которую мэр представил в июне, большая роль отведена развитию дополнительного образования и культурной среды. В Москве каждый горожанин может найти занятие по душе в крупнейшей в мире сети, включающей 1600 библиотек, 250 культурных центров, 446 музеев и 300 театральных площадок, 150 колледжей и школ искусств. Притом для школьников большинство услуг — бесплатные. Важно силами Народной программы добиться, чтобы такие возможности развивались и в регионах.

Все предложения участников, зафиксированные в стенограмме встречи, будут направлены для включения в Народную программу «Единой России». Напомним, что каждый житель может поделиться своими предложениями по повышению качества жизни, направив заявку в Штаб общественной поддержки «Единой России» либо на партийную интернет-площадку.

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