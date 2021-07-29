Диетолог объяснил, почему от арбуза вырастает живот

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Прилавки начиная с середины июня уже буквально ломятся от арбузов и дынь, но только ближе к августу многие россияне начинают их покупать — считается, что в этот период они становятся более безопасными и в них меньше нитратов. Насколько полезны для человека излюбленные летние лакомства, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал Алексей Калиничев, врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог.

Подробнее в видеосюжете «ВМ»:

Что опаснее: арбуз или дыня

— Арбуз едят, пока он не закончится. 60 процентов населения Земли имеет лишний вес, а 20 процентов страдают ожирением. Арбузы и дыни — это продукты с высоким гликемическим индексом, там много сахара. Люди, которые сейчас едят фрукты, потому что дорвались, по факту едят вкусный сахар. Получается, что витаминов они едят мало, а углеводов — много. В результате они получают ожирение. Да, это будет фруктоза, но для вашей жировой ткани это не имеет никакого значения. У вас увеличится размер живота, размер подкожно-жировой клетчатки. Никакой пользы вы себе не приносите, но люди готовы со многим мириться, лишь бы было вкусно здесь и сейчас, — говорит специалист.

Дыня, по мнению врача, более тяжелый фрукт для переваривания. К тому же, качество фруктов, которые продаются в московских супермаркетах, у него вызывает сомнения.