Светлана Разворотнева: Необходимо обеспечить безопасность и комфорт всем участникам дорожного движения

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Как гармонизировать интересы пешеходов, автолюбителей и тех, кто используют индивидуальные средства передвижения выясняли участники круглого стола, прошедшего в Штабе общественной поддержки «Единой России» на Покровке, 47. Представители органов власти, общественники, эксперты и депутаты обсудили насущные транспортные проблемы города. Предложения по решению некоторых из них войдут в Народную программу, которую сегодня готовит Партия.

Особым гостем мероприятия стала советник мэра г. Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева.

— Задача этой встречи — выработать и обсудить предложения по гармонизации отношений между участниками дорожного движения, а также по обеспечению безопасности и комфорта как для автолюбителей, так и для владельцев средств индивидуального передвижения и, конечно, для пешеходов, — отметила Светлана Разворотнева.

Она напомнила, что сегодня в Москве многое делается для решения этой задачи. Так, в программе Сергея Собянина «Лучший город Земли» отмечено, что правительство столицы продолжит вкладывать силы в обеспечение удобства пассажиров, развитие общественного транспорта и улично-дорожной сети, а также велосипедных и пешеходных маршрутов. Тем не менее, несмотря на первые успехи эту работу необходимо продолжать.

Светлана Разворотнева назвала одной из самых сложных городских проблемнехватку парковочных мест. Ранее советник мэра неоднократно вносила предложения по строительству недорогих и доступных для москвичей гаражных комплексов, а также по предоставлению пенсионерам бесплатных мест на московских парковках. Эти и другие инициативы поддержали участники круглого стола. Также они обсудили необходимость сделать обязательными к реализации стандарты обеспечения жилых кварталов дорожно-транспортной инфраструктурой. Парковочные места должны стать частью генплана, а общественные платные городские паркинги — снизить цены на стоянку автомобилей, уверены эксперты.

Директор фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов, озвучилисследования, проведенные Фондом, которые показывают, что в настоящее время паркинги в столице используются неэффективно: потенциальные доходы от них могут быть в 4 раза выше, чем при текущей тарифной политике. Дисбаланс между спросом и предложением может быть восполнен через увеличение количества доступных автостоянок при общем понижении тарифов.

Журналист, автообозреватель радиостанции «Говорит Москва» Роман Щукин отметил важность подобных круглых столов.

— Комфорт горожан — это, в том числе, и свобода перемещения по городу, удобство и «дружелюбность» инфраструктуры, «открытость» городской среды для всех слоев населения. Я благодарю собравшихся здесь экспертов и специалистов за то, что обсуждаете и привлекаете общетсвенное внимание к этим сложным вопросам , — сказал он.

Еще одна острая проблема города - скоростные электросамокаты, которые пользуются большой популярностью у населения, но при этом становятся частой причиной аварийных ситуаций на тротуарах и дорогах. Депутат Московской городской Думы Елена Николаева предложила законодательно регулировать использование средств индивидуальной мобильности, оснастить их номерами и ограничить скорость передвижения на них до 25 км/час, а в пешеходных зонах до 7 км/час. Позицию депутата поддержал заместитель начальника Московской административной дорожной инспекции Анатолий Сорокин, который также предлагает не допускать к управлению СИМ детей младше 14 лет.

Организатор Всероссийского общества владельцев эксклюзивных автомобилей Игорь Затевахин, рассказал о сложностях легализации отреставрированных и модернизированных автомобилей.

— Тюнинг — это искусство. Нас волнует ситуация с дискриминацией автомобильной культуры, в частности статьей коап 12.5.1 о внесении изменений в конструкцию авто, запрещающей любые изменения — даже дизайнерские. Необходимо пересмотреть эту ситуацию, чтобы автовладельцы, переделавшие свои автомобили и придерживающиеся при этом всех необходимых принципов безопасности дорожного движения, могли легально использовать свои авто и проходить техосмотры, — заявил он.

Кроме того, Игорь Затевахин заметил, что нередко молодежи фактически запрещают заниматься автомобилями, порой даже выдворяя их с площадок, на которых они оттачивают навыки вождения. Прежде всего от подобных действий страдает культура вождения, которую важно и нужно воспитывать у молодых людей, подчеркнул активист.

Подводя итоги круглого стола «Транспорт и пешеходы в большом городе: как гармонизировать интересы», участники отметили необходимость проведения подобных профессиональных дискуссий в будущем. Озвученные ими предложения будут внесены в Народную программу «Единой России». Напомним, что сегодня любой житель может поделиться идеями и наказами для включения в Народную программу: для этого москвичи могут обратиться в Штаб общественной поддержки на Покровке, 47 либо оставить заявку на сайте np.er.ru.