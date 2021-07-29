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Названы самые выгодные направления для поездок из Петербурга на выходные

Елена Фролова

Общество
Названы самые выгодные направления для поездок из Петербурга на выходные
Фото: Pixabay

Какие путешествия на выходные дни являются наиболее выгодными, рассказали жителям Санкт-Петербурга. Существует несколько популярных направлений. Исследование провели аналитики крупного сервиса для планирования путешествий.

Дешевле всего петербуржцам обойдется перелет в столицу и обратно. Авиабилеты в обе стороны стоят 4100 рублей. В Архангельск они обойдутся в 5800 рублей, а в Мурманск — семь тысяч рублей. Небольшое путешествие на самолете в Нижний Новгород стоит 7300 рублей, а в Калининград — 7900 рублей.

Людям, которые предпочитают путешествовать по железной дороге, дешевле всего обойдется поездка в Выборг — около 800 рублей. Билет в Великий Новгород стоит 1400 рублей, а в Тверь на 200 рублей дороже. За две тысячи рублей можно будет добраться до Рыбинска, а за 2200 рублей — до Петрозаводска, отмечают «Невские новости». Стоимость железнодорожных билетов до Ярославля составляет 2300 рублей, а до Москвы — 2320 рублей.

При этом и сам город на Неве является точкой притяжения зарубежных и отечественных туристов.

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