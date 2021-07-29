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Буцкая предложила ввести ипотечные каникулы для молодых семей

Павел Гриднев

Общество
Буцкая предложила ввести ипотечные каникулы для молодых семей
Фото: Анна Никитина

Лидер общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая встретилась с молодыми парами востока столицы и обсудила самые острые проблемы горожан. По ее словам, в организацию поступает много обращений от москвичей, которые просят помочь решить проблему покупки жилья на государственном уровне.

— Необходимо изменить ситуацию, надо создать условия, когда появление ребенка не отражалось бы на благосостоянии семьи, а, наоборот, открывало бы новые перспективы для улучшения жилищных условий, — заявила Татьяна Буцкая.

Она отметила, что большинство молодых пар не спешат заводить ребенка из-за отсутствия собственного жилья. Они предпочитают сначала решить квартирный вопрос. По мнению Буцкой, нужна государственная программа, при которой с рождением каждого ребенка ставка по ипотеке снижалась бы вплоть до нуля процентов. А с появлением четвертого уже начиналось бы списание долга. Также государство должно взять на себя часть рисков, связанных с покупкой квартиры молодыми парами, и установить кредитные каникулы до двух лет в случае потери работы у мужа или жены.

Кроме того, Буцкая уверена, что материнский капитал должен расти с каждым ребенком, поскольку расходы и потребности семьи также возрастают. За второго ребенка должна быть не доплата, а полноценная выплата, как и за первого. А за третьего и каждого последующего ребенка власти могли бы выплачивать по 1 млн рублей. Лидер Совета матерей допустила расширение возможностей использования материнского капитала. Когда семья уже обзавелась жильем, для нее может быть актуальным ремонт в квартире или перепланировка. Помимо этих мер, Татьяна Буцкая предложила учитывать все декретные отпуска в трудовом стаже, а сам декрет продлить с 1,5 до 3 лет ребенка.

— Конечно, детей не надо мерить деньгами, но задача государства — оказать реальную помощь тем, кто хочет иметь большую семью и много детей, чтобы молодые семьи имели горизонт планирования и знали, что их квартирные, финансовый вопросы, проблемы образования детей, трудового стажа, достойной пенсии будут решены, — заключила Татьяна Буцкая.

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