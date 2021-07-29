Фото: ЦИК РФ

Инициативу «Единой России» о безопасных выборах поддержали пять политических партий. Их лидеры и представители подписали соответствующее соглашение в Центризбиркоме

Лидеры ЛДПР, партий «Родина», «Гражданская платформа», «Новые люди» и «Российской политической партии «Зеленые» взяли на себя обязательства по проведению избирательной кампании с соблюдением всех санитарных норм, установленных Роспотребнадзором и региональными властями. Как подчеркнул секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, вне зависимости от политических взглядов, участники избирательной кампании должны думать, прежде всего, о здоровье и безопасности граждан.

— У нас разные политические взгляды, программы, но все мы вместе — одна страна и один народ. В сложную минуту мы должны быть примером ответственного поведения и соблюдения необходимых санитарных требований. Вне зависимости от политических взглядов участники избирательной кампании должны думать, прежде всего, о здоровье и безопасности граждан. Действительно ответственные политические силы не имеют права игнорировать это во время избирательной кампании. Хочу подчеркнуть — именно ответственные политические силы, — подчеркнул Андрей Турчак в ходе подписания соглашения в Центризбиркоме.

Секретарь Московского городского реготделения партии «Единая Россия» Петр Толстой, в свою очередь, отметил, что есть вопросы, которые «не имеют политической окраски», в решении которых самые разные политические силы выражают солидарную позицию, и вопрос защиты здоровья граждан — один из них.

— Я благодарю тех коллег, которые решили присоединиться к соглашению, это правильное и ответственное решение. Тех же, кто остался в стороне, хочу призвать соблюдать меры безопасности при проведении избирательной кампании вне зависимости от того, подписывали они соглашение или нет. Предвыборная гонка — не повод рисковать жизнью и здоровьем избирателей, — сказал Толстой.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев назвал инициативу «Единой России» о подписании соглашения за безопасные выборы «правильной и своевременной».

— Уверен, что наша общая работа в этом направлении получит оценку избирателей и членов комиссии, — сказал он, добавив, что ЦИК РФ «категорически» поддерживает подписание предложенного соглашения.

Напомним, 20 июля «Единая Россия» призвала все политические партии подписать соглашение за безопасные выборы. В нем, в частности, говорится о том, что необходимо уменьшить количество массовых мероприятий и перевести их по максимуму в онлайн. Все участники предвыборной кампании — кандидаты, агитаторы, представители избирательных штабов — должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Также им рекомендовано пройти вакцинацию и соблюдать санитарные требования Роспотребнадзора и региональных властей.