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Более 103 тысяч человек присоединились к онлайн-голосованию за первый день

София Долганова

Город
Более 103 тысяч человек присоединились к онлайн-голосованию за первый день
Фото: Pexels

Более 103 тысяч москвичей приняли участие в проверке системы электронного голосования в Москве за первый день. Об этом сообщается в четверг, 29 июля, на официальном сайте мэра Москвы.

Тестирование системы онлайн-голосования успешно справляется с работой при больших нагрузках и с атаками хакеров.

Некоторые из участников дистанционного голосования использовали функцию отложенного решения. Она позволяет заново загрузить бюллетень и проголосовать, если пользователь открыл его и произошел сбой в работе интернета или устройства.

Кроме того, систему онлайн-голосования тестировали эксперты в области информационных технологий из США, Германии, Нидерландов, Франции и государств Юго-Восточной Азии.

Тестирование осуществляется в формате онлайн. В нем могут принять участие все жители Москвы в возрасте старше 18 лет и с полной учетной записью на портале mos.ru.

Помимо жителей столицы, систему тестируют и хакеры. Они попытаются взломать систему голосования. Тому, кто сможет это сделать, будет выплачено денежное вознаграждение.

Голосование за депутатов Госдумы, депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино будет проходить с 17 по 19 сентября 2021 года.

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