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Земфира сообщила о переносе музыкального фестиваля «Ласточка-Summeet» на следующий год

Михаил Алимов

Общество
Земфира сообщила о переносе музыкального фестиваля «Ласточка-Summeet» на следующий год
Фото: Youtube / zemfira

Музыкальный фестиваль «Ласточка-Summeet» должен был пройти в Москве 28 августа. Из-за ограничительных мер его перенесли на 2022 год, сообщила в четверг, 29 июля, певица Земфира, которая является его хэдлайнером.

— В связи с ограничительными мерами в соответствии с указом мэра города Москвы № 35-УН от 22.06.2021 г. фестиваль Ласточка-SUMMEET не может быть проведен 28.08.2021 года и переносится на 04.06.2022 года, — написала она на своей странице в Facebook.

Певица отметила, что все ранее заявленные участники выступят в следующем году. Уже приобретенные билеты также действительны на новую дату, продолжается их продажа на следующий год. Дополнительная информация должна появиться на сайте фестиваля.

Кроме Земфиры в участниках мероприятия числятся группы «Куртки Кобейна», в составе которых выступает один из основателей «Би-2» Александр (Шура Би-2) Уман, и SHORTPARIS.

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