СМИ: Скарлетт Йоханссон подала иск к Disney из-за стриминга «Черной вдовы»

Скарлетт Йоханссон — Черная Вдова из одноименной кинокартины / Кадр из фильма Черная Вдова

Актриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на компанию Disney. По данным издания The Wall Street Journal, в соответствии с условиями соглашения Йоханссон должна была получить часть выручки от продажи билетов на фильм «Черная Вдова» в кинотеатрах.

— Disney намеренно вынудила Marvel нарушить соглашение без какого-либо обоснования, чтобы не дать госпоже Йоханссон в полной мере реализовать выгоду от ее сделки с Marvel, — приводит выдержку из иска издание.

Эксперты прогнозируют, что данное судебное дело может стать поворотным, так как может поменять современную ситуацию, где зрители предпочитают стриминговые платформы, вследствие чего большинство актеров несет убытки.

«Черная Вдова» стала для студии Marvel первым выпущенным фильмом с начала пандемии. Главной героине Наташе Романофф предстоит лицом к лицу встретиться со своим прошлым. Премьера фильма состоялась 9 июля 2021 года. Черной Вдове придется вспомнить о том, что было в ее жизни задолго до присоединения к команде Мстителей, и узнать об опасном заговоре, в который оказываются втянуты ее старые знакомые: Елена, Алексей, известный как Красный Страж, и Мелина.

В настоящий момент кассовые сборы фильма в США превышают 156 миллионов долларов, еще 160 миллионов долларов кинолента собрала в остальных частях мира.