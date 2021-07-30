Тестирование системы онлайн-голосования в Москве проходит в штатном режиме

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В Москве продолжается проверка работы системы электронного голосования, которая будет использована на выборах с 17 по 19 сентября 2021 года. На данный момент тестирование проходит в штатном режиме. Оно завершится 30 июля в 20:00.

Всего за прошедшие сутки в тестовом голосовании приняли участие более 110 тысяч человек. В рамках голосования пользователям предлагается ответить на два вопроса об обязательной вакцинации от COVID-19, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Тестирование осуществляется в формате онлайн. В нем могут принять участие все жители Москвы старше 18 лет и с полной учетной записью на портале mos.ru.

Видео: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Помимо жителей столицы, систему тестируют и хакеры. Они попытаются взломать систему голосования. Тому, кто сможет это сделать, будет выплачено денежное вознаграждение.

Голосование за депутатов Госдумы, депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино будет проходить с 17 по 19 сентября 2021 года.