Двухлетний мальчик погиб после падения из окна восьмого этажа в Москве
щелковское шоссеКарта всех событий
Мальчик в возрасте двух лет выпал из окна жилого дома в Москве и погиб на месте. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
В четверг, 29 июля, рядом с жилым зданием на Щелковском шоссе было обнаружено тело ребенка с травмами, характерными при падении с высоты. Установлено, что двухлетний малыш выпал из окна на восьмом этаже.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства трагедии, передает Следственный комитет РФ по столице.
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