Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Двухлетний мальчик погиб после падения из окна восьмого этажа в Москве

Полина Долганова

Происшествия
Двухлетний мальчик погиб после падения из окна восьмого этажа в Москве
Фото: pixabay.com
щелковское шоссеКарта всех событий

Мальчик в возрасте двух лет выпал из окна жилого дома в Москве и погиб на месте. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

В четверг, 29 июля, рядом с жилым зданием на Щелковском шоссе было обнаружено тело ребенка с травмами, характерными при падении с высоты. Установлено, что двухлетний малыш выпал из окна на восьмом этаже.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства трагедии, передает Следственный комитет РФ по столице.

Читайте также:
ребенокместо трагедиисмерть
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Два способа полакомиться ягодами

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте