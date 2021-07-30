Двухлетний мальчик погиб после падения из окна восьмого этажа в Москве

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щелковское шоссе Карта всех событий

Мальчик в возрасте двух лет выпал из окна жилого дома в Москве и погиб на месте. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

В четверг, 29 июля, рядом с жилым зданием на Щелковском шоссе было обнаружено тело ребенка с травмами, характерными при падении с высоты. Установлено, что двухлетний малыш выпал из окна на восьмом этаже.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства трагедии, передает Следственный комитет РФ по столице.