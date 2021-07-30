Пловец Рылов рассказал об общении с назвавшим его «нечистым спортсменом» Мерфи

Фото: instagram.com/evgesh.rylov2396

Российский пловец Евгений Рылов рассказал об общении с американским спортсменом Райаном Мерфи после инцидента на пресс-конференции после заплыва на 200 метров на спине.

На своей странице в Instagram россиянин уточнил, что они с американским коллегой не имеют претензий друг к другу.

— Мы пообщались с Райаном и еще раз убедились в том, что это было недопонимание. Мы оба выступаем за то, чтобы спорт был чистым, — написал российский чемпион.

Он также добавил, что они с Мерфи остаются достойными соперниками друг другу.

Рылов одержал победу на Олимпийских играх в Токио на дистанциях 100 и 200 метров на спине. После финального заплыва на 200 метров спортсмен из США Райан Мерфи заявил, что он понимал, что ему придется соревноваться со спортсменом, который мог быть «нечистым» на момент состязания.