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Названо время, которое занимает поездка по всей длине ЦКАД

Елена Фролова

Общество
Названо время, которое занимает поездка по всей длине ЦКАД
Фото: ТАСС / Михаил Метцель

Поездка по всей Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) в среднем займет у водителя 3 часа 40 минут. Такую информацию предоставили в пресс-службе «Автодор».

Общая протяженность трассы составляет 336,5 километра. Из этого числа 260 километров платные участки дороги, где разрешена скорость движения автомобилей 110 километров в час. Остальные 76,5 километра относятся к бесплатному участку с разрешенной скоростью 90 километров в час, местами до 70 километров в час. С учетом этого поездка по всему ЦКАД на максимальной скорости составляет 3 часа 10 минут.

По информации «Автодора», максимальная разрешенная скорость на данной трассе в дальнейшем будет увеличена до 130 километров в час. Водителям также напомнили, что при отсутствии у них транспондера и выезде на кольцо, либо при отсутствии у них достаточных средств для оплаты на лицевом счете транспондера, система будет взимать плату за счет формирования задолженности по государственному номеру машины. Эту задолженность автовладелец обязан погасить в течение пяти дней после завершения поездки, отмечает РИАМО.

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