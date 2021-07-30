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Более 120 тысяч человек проголосовали за первые сутки тестирования онлайн-выборов

Полина Долганова

Город
Более 120 тысяч человек проголосовали за первые сутки тестирования онлайн-выборов
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В процессе проверки системы электронного голосования в Москве к настоящему моменту было выдано уже более 123 тысяч бюллетеней. Тестирование проходит в штатном режиме. Об этом в пятницу, 30 июля, рассказали в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

На первый вопрос москвичи ответили 119 тысяч раз, на второй — 116 тысяч.

В штабе также продемонстрировали, на какие именно вопросы приходится отвечать участникам тестирования. Первый из них звучит так: «По вашему мнению, работники каких профессий, непосредственно контактирующие с гражданами, должны пройти обязательную вакцинацию от COVID-19 (при условии, что у сотрудников нет медотвода)?». На этот вопрос каждому участнику голосования предоставлено на выбор 11 вариантов ответа.

Во втором вопросе — «Какой приоритет развития городской инфраструктуры вы бы выбрали для отрасли транспорта?» — москвичам предоставляется только два варианта ответа: «Личный транспорт» и «Общественный».

Помимо жителей столицы, систему тестируют и хакеры. Они должны попытаться взломать систему голосования. Тому, кто сможет это сделать, будет выплачено денежное вознаграждение.

Проверка системы онлайн-голосования началась в Москве 29 июля в 08:00. Тестовое голосование будет доступно до 19:59 30 июля.

Голосование за депутатов Госдумы, депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино будет проходить с 17 по 19 сентября 2021 года.

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