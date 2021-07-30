МЦД и коммерческие маршрутки: Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной сферы

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Бесплатно ездить на коммерческом транспорте будут льготники Подмосковья в пяти городских округах с 1 августа. В будущем данную практику планируется расширить. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, возможность бесплатного проезда на коммерческом транспорте для лиц льготных категорий будет предоставлена жителям Ленинского, Одинцовского и Наро-Фоминского городских округов, а также Чехова и Люберец. Территорию выбирали, опираясь на число обращений граждан по данному вопросу.

— Это только начало. В дальнейшем планируем вводить подобную удобную опцию на территории всех муниципалитетов области, — подчеркнул губернатор.

Андрей Воробьев также напомнил, что льготниками считаются не только пенсионеры, но и школьники, студенты, отмечает телеканал 360.

Помимо этого, во время прямой линии глава региона сообщил, что третий и четвертый Московские центральные диаметры (МЦД-3 и МЦД-4) запустят в конце 2022 — начале 2023 годов. Он подчеркнул, что власти Подмосковья действуют по программе проекта президента России по развитию МЦД.

— Если говорить о подземном метро, то в данном вопросе есть определенная уверенность в том, что оно дальше все же будет пересекать МКАД, а очередная линия появится в районе Рижского шоссе и потом будет продолжена в сторону Красногорска, — пояснил Андрей Воробьев.

Помимо этого, по его словам, на территории области ведется модернизация дорожно-транспортной сети, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».