Систему Samsung Pay могут запретить в России

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Платежную систему Samsung Pay могут запретить на территории Российской Федерации из-за патентного спора. Информация следует из решения Арбитражного суда Москвы.

Суд поддержал требования правообладателя патента «Сквин СА», обвинившего «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics Co Ltd. в использовании технологии системы онлайн-платежей на незаконных основаниях. В патенте описывается способ, который предполагает осуществление платежа с помощью телефона покупателя и кассовой системы в магазине, которые связаны беспроводным подключением.

Заявка на данный патент была подана в РФ в 2013 году. Суд постановил, что система Samsung Pay работает по технологии «Сквин СА», и запретил компании использовать продукцию, которая включает в себя данную систему.

Решение вступит в силу через месяц в том случае, если оно не будет обжаловано. В настоящее время доля системы Samsung на платежном рынке составляет 17 процентов. Эксперты полагают, что Apple и Google Pay также могут перестать работать на территории России, передает «Коммерсантъ».