Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Андрей Воробьев заявил о долгосрочном характере программы «Наша поликлиника»

Елена Фролова

Общество
Андрей Воробьев заявил о долгосрочном характере программы «Наша поликлиника»
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Программа «Наша поликлиника», согласно которой медицинские учреждения в Московской области будут приведены к единому стандарту, будет иметь долгосрочный характер. Такого мнения придерживается губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Во время прямой линии к главе региона обратилась жительница Лосино-Петровского. Она рассказала о том, что в городе закрыли единственную поликлинику. Андрей Воробьев подчеркнул, что данное учреждение до конца года снова будет открыто. До этого времени здание будет приведено к новым единым стандартам.

Он также добавил, что на территории области работают 500 поликлиник, из которых 170 — детские. В результате все они будут приведены к единому стандарту. Причем речь идет не просто о дизайне помещений, но и о перераспределении оборудования, модернизации процессов и многом другом.

— Например, на первых этажах расположат все тяжелое оборудование. В свою очередь современное администрирование и оцифровка дают возможность облегчить доступ к врачам узких специальностей, а также оказать комфортные услуги взрослым пациентам и детям, — пояснил губернатор.

В региональном минздраве подчеркнули, что поликлиника в Лосино-Островском станет первым учреждением, в котором новый стандарт будет реализован до конца текущего года. В настоящее время ведется работа по привлечению медицинских специалистов, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Читайте также:
здоровьеМосковская областьАндрей Воробьев
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Два способа полакомиться ягодами

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте