Андрей Воробьев заявил о долгосрочном характере программы «Наша поликлиника»

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Программа «Наша поликлиника», согласно которой медицинские учреждения в Московской области будут приведены к единому стандарту, будет иметь долгосрочный характер. Такого мнения придерживается губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Во время прямой линии к главе региона обратилась жительница Лосино-Петровского. Она рассказала о том, что в городе закрыли единственную поликлинику. Андрей Воробьев подчеркнул, что данное учреждение до конца года снова будет открыто. До этого времени здание будет приведено к новым единым стандартам.

Он также добавил, что на территории области работают 500 поликлиник, из которых 170 — детские. В результате все они будут приведены к единому стандарту. Причем речь идет не просто о дизайне помещений, но и о перераспределении оборудования, модернизации процессов и многом другом.

— Например, на первых этажах расположат все тяжелое оборудование. В свою очередь современное администрирование и оцифровка дают возможность облегчить доступ к врачам узких специальностей, а также оказать комфортные услуги взрослым пациентам и детям, — пояснил губернатор.

В региональном минздраве подчеркнули, что поликлиника в Лосино-Островском станет первым учреждением, в котором новый стандарт будет реализован до конца текущего года. В настоящее время ведется работа по привлечению медицинских специалистов, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».