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Врачи рассказали, какие продукты могут спровоцировать развитие раковых опухолей

Елена Фролова

Общество
Врачи рассказали, какие продукты могут спровоцировать развитие раковых опухолей
Фото: pixabay.com

Существуют несколько продуктов, которые при постоянном их употреблении могут спровоцировать развитие раковых опухолей. Среди них эксперты выделяют красное мясо и колбасные изделия.

Как рассказал врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин, появление онкологического заболевания может зависеть либо от консервантов, либо от воспалительных соединений, способных возникать в процессе переработки пищи в кишечнике.

— Вероятно, речь идет не о свежеприготовленном мясе, а о консервированном. Если же говорить о других продуктах, то это прямое и косвенное воздействие канцерогенных веществ, являющихся стабилизаторами, консервантами и прочим, — пояснил онколог.

Все это приводит к появлению воспалительных изменений. Со временем они могут стать причиной потери иммунологического контроля и возникновения раковых клеток.

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) причисляет красное мясо к вероятным, а не к доказанным канцерогенам.

— Этот продукт является вероятным канцерогеном. Существует связь между постоянным перееданием красного мяса и образованием онкологии пищеварительного тракта. Она находится на вероятном уровне, потому что нельзя сказать, что это происходит в 100 процентах случаев, — объяснила диетолог.

Однако есть четкая уверенность в том, что чрезмерное употребление данного продукта и мясных полуфабрикатов приводит к высокому риску развития онкологических заболеваний, отмечает телеканал 360.

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