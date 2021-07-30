Выставка «Космос как искусство» откроется в центре «РОСИЗО»

Фото: Пресс-служба РОСИЗО

Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» представляет выставку произведений живописи, скульптуры и графики «Космос как искусство». Экспозиция посвящена 60-летнему юбилею полета в космос Юрия Гагарина.

Посетители увидят, как раскрывалась тема освоения человеком космоса в творчестве советских художников, представляющих официальное и неофициальное искусство. Экспозиция включает более 30 работ.

Впервые после реставрации будет представлено пятиметровое полотно Бориса Окорокова «До свидания, Земля», созданное в 1970 году оно долгое время не демонстрировалось.

Вниманию публики будет представлено творчество художников московского нонконформизма, не признанных официальными властями, и художников, работающих в рамках советской идеологии.

Гости галереи увидят работы скульптора Л. Кербеля и живописца А. Плотнова, с которыми был лично знаком первый космонавт. Именно их творчеству принадлежит бюст и портрет Гагарина.

Официальное советское искусство представляют «Портрет космонавта В. В. Аксенова» О. Комова, триптих «Земля слушает» М. Пясковского, полотно Е. Корнеева «В путь. Королев С. П.». Эти работы — повод к разговору о вечных темах — чести и долге, любви к Родине, готовности к подвигу.

Другое ощущение космоса присутствует в творчестве неофициальных художников, для которых астрономические объекты становятся источником вдохновения и способом выражения своего представления об устройстве мира. На выставке зрителям свои творения представят П. Беленок, В. Комар и А. Меламид, Ф. Инфанте-Арана.

В экспозиции есть несколько самобытных работ, которые сложно в полной мере отнести к официальному или неофициальному искусству. Это работы Ш. Бедоева, В. Сахатова, выполненные в мифологическом жанре, а также гиперреалистические произведения М. Борисова и Д. Колистратова.

Выставка открыта с 5 августа до 26 сентября, сообщает пресс-служба центра «РОСИЗО».