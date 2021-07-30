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Сергей Собянин выделил 5 миллиардов рублей на субсидии малому и среднему бизнесу

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Сергей Собянин выделил 5 миллиардов рублей на субсидии малому и среднему бизнесу
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Малый и средний бизнес получит от столицы пять миллиардов рублей в качестве поддержки в период пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Речь идет о тех субсидиях, которые относятся к компенсации затрат на профилактические мероприятия по борьбе с COVID-19. Кроме того, выделенные средства помогут обеспечить сотрудников масками и перчатками.

Субсидии на профилактические мероприятия составят не более 15 тысяч рублей на одну организацию или на одного индивидуального предпринимателя. Средства на обеспечение работников предметами индивидуальной защиты не будут превышать 6,5 тысячи рублей на одного сотрудника.

Власти Москвы также решили выделить еще четыре миллиарда рублей на льготные кредиты бизнесу. Предприятия смогут получить средства с максимальной ставкой 7 процентов, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

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