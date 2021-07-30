Не верю! Какие знаки зодиака не читают гороскопов

Фото: Unsplash

Список знаков зодиака, которые не верят в астрологию и не читают гороскопов, составила парапсихолог Оксана Лукина.

Овен

Овны воспринимают астрологию как набор стереотипов о представителях разных знаков зодиака, и это вызывает у них огромное недоверие. Когда речь идет о характеристиках знаков, они, как и Скорпионы, чувствуют свое превосходство и хотят сопротивляться тому, что кто-то так легко навешивает на них ярлыки. Они воспринимают это как вызов, хотят опровергнуть любые описания самих себя, которые дает их знак, даже если по иронии судьбы такое поведение только подтверждает описание.

Телец

Тельцы известны как приземленные, разумные и практичные люди. В свете того, что астрология полна ареола магии, тонкостей и сложных мыслей, они будут уделять этой теме минимум времени и в лучшем случае прочтут гороскоп в газете, но через минуту его забудут. Кроме того, нередко представители этого знака банально слишком ленивы, чтобы разбираться во всех тонкостях астрологии, которые выходят за рамки гороскопов в газетах.

Дева

Многим хорошо известно, что земной знак Дева — практически синоним практичности. Это значит, что они склонны верить только в то, что имеет конкретные и наглядные подтверждения. Астрология имеет дело с тонкими материями, которые могут трактоваться по-разному, ее сложно понимать буквально, поэтому представители этого знака предпочитают обходить ее стороной.

Скорпион

Скорпионы слишком упрямы, чтобы верить в астрологию. В то же время они полностью уверены в себе и в своих силах. Они отлично знают, кто они такие и чего хотят (по крайней мере, так им кажется), так что они склонны быть уверенными в том, что ни один астролог не поймет их лучше, чем они сами. Справедливости ради стоит отметить, что нередко так же они относятся и к психологии, и даже к попыткам друзей дать добрый совет.

Водолей

Представители этого знака обладают нестандартным мышлением и нередко бывают увлечены самыми безумными идеями, но очень редко погружаются в астрологию. Дело в том, что астрология имеет репутацию псевдонауки для наивных и глупых людей, а это то, чего не приемлет каждый Водолей.