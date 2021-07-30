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Производство вакцины «ЭпиВакКорона» запустили в Московской области

Елена Фролова

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Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Производство вакцины «ЭпиВакКорона» запустили в Московской области
Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора

Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой запустили промышленное производство вакцины «ЭпиВакКорона» в Серпухове.

По словам главы Подмосковья, каждое предприятие, что работает на территории региона, имеет большое значение для области, потому что это и рабочие места, и обеспечение медикаментами. В условиях пандемии особенно важно иметь необходимое число доз препаратов от новой коронавирусной инфекции, уверен Андрей Воробьев.

— Вакцина должна быть в каждом прививочном пункте без каких-либо ограничений, — подчеркнул глава региона.

Производить препарат будут на базе одного из серпуховских заводов. Согласно планам, в первый месяц предприятие выпустит порядка миллиона доз, а потом — около пяти миллионов, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как подчеркнул губернатор, это серьезный объем для области. «ЭпиВакКорона» была создана в научном центре «Вектор». Андрей Воробьев выразил слова благодарности всем, кто занимался этой работой.

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