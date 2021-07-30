Названо условие, при котором отменят перчаточный режим в Подмосковье

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Перчаточный режим получится отменить, только если граждане будут соблюдать все эпидемиологические нормы. Такого мнения придерживается главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Московской области Зинаида Труш.

— Только в том случае, если люди будут регулярно соблюдать гигиену рук, на мой взгляд, перчатки будут не нужны. Однако, когда отсутствует гигиеническая обработка рук, то нужно носить перчатки, — подчеркнула эксперт.

Помимо этого, Зинаида Труш добавила, что вероятна возможность рассмотрения вопроса об отказе от перчаточного режима на территории Подмосковья, отмечает «Радио 1».

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене обязательного ношения перчаток в общественных местах. Как подчеркнул бывший главный санитарный врач России, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, раньше был смысл в том, чтобы защищать свои руки от попадания на них вирусов и бактерий. По его словам, не все граждане умеют соблюдать элементарные гигиенические правила, передает деловая газета «Взгляд».

— Смысл в ношении перчаток определенно был, потому что передачу вируса элементарным путем нельзя исключать, — пояснил Геннадий Онищенко.

По его мнению, в начале пандемии не каждый человек осознавал важность соблюдения противоэпидемических правил. Перчатки и маски в некоторой мере приучили граждан к регулярной и элементарной гигиене, уверен бывший главный санитарный врач страны.