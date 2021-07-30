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Выставка итальянской фотографии открылась в Санкт-Петербурге

Елена Фролова

Общество
Выставка итальянской фотографии открылась в Санкт-Петербурге
Фото: Pixabay

Выставка фотографий «Италия. От братьев Алинари до мастеров современной фотографии» открылась в Санкт-Петербурге 30 июля.

Экспозиция организована на территории Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО. Организатором выступает Итальянский институт культуры в Северной столице. На выставке представлено более 120 работ. На них изображена красота Апеннинского полуострова. Посетители смогут ознакомиться с произведениями таких мастеров как Франко Фонтана, Витторио Селла, Джованни Крупи, Джорджио Ростер, Алинари и других.

Например, первый раздел выставки посвящен истории Италии за 160 лет, во второй — итальянским деятелям. На экспозиции представлены фото: от старых негативов до новейшего изображения, а также графические изображения из видеоигр. Все это повествует о главных вехах итальянской истории, отмечают «Невские новости».

Открытие экспозиции посетили люди, которые видели процесс создания работ, — родственники фотографов. Одной из них стала известная писательница Дачия Мараини, чей отец — фотограф Фоско Мараини.

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