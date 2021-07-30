Участие в тестовом онлайн-голосовании уже приняли почти 130 тысяч москвичей

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В настоящее время в Москве продолжается тестирование системы электронного голосования, которая будет применяться на осенних выборах в Госдуму. К настоящему моменту участие в проверке уже приняли 130 тысяч человек. Сбоев в процессе голосования зафиксировано не было.

В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве горожанам продемонстрировали, на какие именно вопросы приходится отвечать участникам тестирования. Первый из них звучит так: «По вашему мнению, работники каких профессий, непосредственно контактирующие с гражданами, должны пройти обязательную вакцинацию от COVID-19 (при условии, что у сотрудников нет медотвода)?». На этот вопрос каждому участнику голосования предоставлено на выбор 11 вариантов ответа.

Во втором вопросе — «Какой приоритет развития городской инфраструктуры вы бы выбрали для отрасли транспорта?» — москвичам предоставляется только два варианта ответа: «Личный транспорт» и «Общественный».

Проверка системы онлайн-голосования началась в Москве 29 июля в 08:00. Тестовое голосование будет доступно до 19:59 30 июля, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Голосование за депутатов Госдумы, депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино будет проходить с 17 по 19 сентября 2021 года.