Маршруты трамваев в Красносельском районе временно изменятся

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

С 31 июля по выходным дням изменятся маршруты трамваев в Красносельском районе Москвы. Изменения произойдут из-за работ на трамвайных путях, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— С 31 июля по выходным трамваи не будут ходить между станциями метро «Красносельская», «Комсомольская» и станцией МЦД «Каланчевская», — говорится в сообщении.

В выходные дни введены специальные временные маршруты, по которым будут курсировать трамваи.

Маршрут № 7 пройдет от Богородского через станции метро «Красносельская», «Бауманская» и «Авиамоторная» до ДК «Компрессор».

Маршрут № 13 — от Метрогородка до площади Сокольническая Застава.

Маршрут № 37 — от улицы 3-я Владимирская через станцию метро «Красносельская» до площади Сокольническая Застава.

Маршрут № 50 — от станции метро «Новослободская» до станции МЦД «Каланчевская».

Ведомство рекомендует пассажирам вместо трамваев пользоваться автобусами Т41 и электробусами Т14, а для удобства пересадок будет продлен маршрут автобуса О37 — от улицы 3-я Владимирская до станции метро «Авиамоторная».

Маршруты изменены из-за укладывания новых стрелок и пересечений трамвайных путей у станции метро «Красносельская». Из-за этого необходимо перекрывать пути во выходным дням, передает агентство городских новостей «Москва».

Недавно сообщалось, что трамваи не будут ходить по выходным в Строгине до конца июля. Изменения обусловлены ремонтом путей на пересечении Таллинской улицы и улицы Кулакова, а также на Строгинском шоссе.