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Хиромант раскрыл значение короткой и прерывистой линии жизни

Анастасия Колоскова

Общество
Хиромант раскрыл значение короткой и прерывистой линии жизни
Фото: Pixabay

Хиромант Иван Громов опроверг распространенный миф о том, что короткая или прерывистая линия жизни на ладони предсказывает человеку раннюю смерть.

По его словам, длина этой линии никак не соответствует продолжительности жизни.

— Говорить, что если у вас короткая линия жизни, вы рано покинете этот мир — неправильно, — отметил специалист.

Как объяснил хиромант, линия жизни бывает короткой крайне редко. Чаще всего она прерывистая. Подобные обрывы свидетельствуют о крупных переездах или даже иммиграции. Так, при смене страны проживания у человека меняются быт, круг общения, работа и привычки.

— Линия жизни — главный индикатор состояния качества жизни человека. Такие обрывы в большинстве случаев говорят о переездах, с продолжительностью жизни это никак не связано, — приводит слова эксперта Пятый канал.

Однако Громов считает, что на ладонях человека можно прочитать его судьбу, и, если изучить свои линии, можно избежать тех или иных несчастий.

Так, по мнению Ивана Громова, линии на руках способны рассказать о возможных угрозах для организма и о состоянии здоровья человека.

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