Экономист рассказал, когда может вырасти ипотечная ставка

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Ипотечная ставка на сегодняшний день является доступной, однако к осени она может стать выше. Такого мнения придерживается член Ассоциации профессионалов рынка недвижимости (REPA) Никита Журавлев.

— Почти неделю назад Центральный банк России увеличил ставку рефинансирования на один пункт. В связи с этим должна произойти соответствующая реакция ипотечного кредитования. Все ждут, что она случится примерно через месяц и поднимется на один процент, — пояснил эксперт.

По его словам, в настоящее время ставка по ипотеке сохраняет позиции на уровне 8–8,5 процента. Поэтому к осени она должна повыситься до 9,5 процента или до 10 процентов. Как считает Никита Журавлев, это скажется на покупательской способности.

Он также добавил, что в Московской области меры субсидирования помогли установить достаточно комфортную для людей ипотечную ставку, отмечает «Радио 1».

— Это дает людям возможность приобрести в Подмосковье жилье в ипотеку с процентной ставкой 7 процентов, — подчеркнул специалист.

При этом на ипотечном кредите не будет сказываться повышение среднерыночной ставки. Таким образом, гражданам, что мечтают приобрести квартиру в новостройке, это будет удобно.