Адвокат объяснила, как подтвердить трудовой стаж для получения пенсии

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Записи в трудовых книжках не всегда вносятся в соответствии с требованиями закона, а иногда и вовсе их часть может быть утеряна. Чтобы для оформления пенсии доказать трудовой стаж, необходимо предъявить несколько документов. Какие именно бумаги помогут в таком случае, «Вечерней Москве» рассказала адвокат Анна Шинке.

По словам специалиста, в качестве доказательства подойдут письменные трудовые договоры, оформленные в соответствии с действующим на время трудоустройства законодательством. Также договоры гражданско-правового характера (ГПХ). Заключая такого рода документ, работодатель не делает запись в трудовой книжке, однако период работы также включается в трудовой стаж. Но только в том случае, если выплачивались страховые взносы. Поэтому необходимо предоставить документ, подтверждающий уплату обязательных платежей, пояснила адвокат.

— В качестве доказательства подойдут и иные документы — справки, выписки, ведомости. Поэтому, если на руках есть соглашения с прежних мест работы, вам не придется переживать, как подтвердить записи в трудовой книжке. Просто покажите их в ПФР в качестве доказательства. Сотрудники Фонда не вправе отказать вам в принятии указанных документов. В случае, если вовсе откажут во включении в общий стаж периода работы, такой отказ неправомерен и его можно обжаловать в суде, — пояснила Шинке.

Если же компания, в которой нужно подтвердить трудовой стаж, была ликвидирована, нужно обратиться в специальный архив. Как уточнила собеседница «ВМ», бывший работодатель должен был туда сдать все личные дела сотрудников. Такие документы хранятся в архивах от 50 до 75 лет. Когда бывший работодатель после ликвидации компании не выполняет своих обязательств и не сдает дела, разрешить такой вопрос можно только в судебном порядке.

— В качестве доказательств могут быть использованы какие-либо документы, подтверждающие трудовую деятельность в компании, а также показания свидетелей. При этом свидетели должны знать работника по совместной трудовой деятельности у работодателя и располагать документами, подтверждающими факт их работы в организации в тот период, в который они свидетельствуют работу гражданина, — уточнила адвокат.

Чтобы таких ситуаций в целом не возникало у россиян, Шинке посоветовала заранее позаботиться о пенсии и с самого начала трудового стажа проверять свои документы.